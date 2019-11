الهدف الخامس للتنمية المستدامة.. وزيرة السياحة: المرأة أصبحت تقود القطاع.. زيادة مشاركتها تساهم في ارتفاع حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة 10 %

- مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أمرًا حتميا

- دمج المرأة وتمكينها في المجتمعات نطمح لتحقيقه في قطاع السياحة المصري

- زيادة مشاركة المرأة تساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة 10 %

-زوراب بولوليكاشفيلي: