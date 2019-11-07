Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الهدف الخامس للتنمية المستدامة.. وزيرة السياحة: المرأة أصبحت تقود القطاع.. زيادة مشاركتها تساهم في ارتفاع حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة 10 %

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:42 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
Advertisements
محمد الاسكندرانى
-وزيرة السياحة :
- مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أمرًا حتميا
- دمج المرأة وتمكينها في المجتمعات نطمح لتحقيقه في قطاع السياحة المصري
- زيادة مشاركة المرأة تساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة 10 %
-زوراب بولوليكاشفيلي:
عقدنا مؤتمرا عن "تمكين المراة في قطاع السياحة مع التركيز علي أفريقيا"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في إطلاق التقرير الأول عن المرأة في قطاع السياحة، وذلك في احتفالية أقيمت خلال فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2019 "World Travel Market " التي عُقدت خلال الفترة من 4 الى 6 نوفمبر الجاري فى العاصمة البريطانية لندن.

ويتناول هذا التقرير التحديات والفرص أمام المرأة العاملة في قطاع السياحة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، في ضوء الهدف رقم ٥ من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة SDGs.

ومن ناحيته أشاد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالجهود التي تقوم بها وزيرات السياحة في مختلف دول العالم في مصر والأردن والمغرب وبلغاريا وسيراليون وغانا ووزيرة السياحة السابقة في اليونان.

كما أشار زوراب بولوليكاشفيلي الي المؤتمر الإقليمي الأول المقرر عقده حول "تمكين المرأة في قطاع السياحة مع التركيز علي أفريقيا" في مدينة أكرا بجمهورية غانا خلال الفترة من 25 الي 27 نوفمبر الجاري والذى يأتى انطلاقا من أهمية مشاركة المرأة في قطاع السياحة والذى سيتم خلاله عرض بعض التجارب الناجحة فى القطاع فى هذا الشأن.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط ان دور المرأة في قطاع السياحة عالميا يزداد، وأصبحن يقدن هذا القطاع الهام، مؤكدة على أن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أمرًا حتميا، لافتة إلى أهمية صياغة أطر للسياسات العامة تساهم في تعزيز دمج المرأة وتمكينها في المجتمعات وهو من الأهداف التي تطمح وزارة السياحة المصرية لتحقيقها في قطاع السياحة المصري من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي حيث يرتكز المحور الخامس بهذا البرنامج على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة والتي منها التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

واشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، لافتة إلى أن زيادة مشاركة المرأة تساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة 10 %، وفى الدول الناشئة بنسبة 30 % مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلى وذلك وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن هذه الرؤية تتبناها القيادة السياسية في مصر حيث تضع دعم وتمكين المرأة على رأس أولويات الحكومة والعمل على إعطائها الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في سوق العمل، مشيرة إلى وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية يتقلدن حقائب وزارية هام.

وأشارت الوزيرة إلى مشاركتها في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر The EU Gender Champions in Egypt فى أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن هذه المبادرة جاءت انطلاقا من أهمية دعم وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحفاظ على حقوق السيدات والفتيات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.

وأضافت أن الوزارة قامت في سبتمبر الماضي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي بتوقيع خطاب نوايا لمشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" “Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator “ الذى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين، وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة 2019 بنيويورك.

وأوضحت أن هذا المشروع يدعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تنص على أنه "بحلول عام 2030 ستصبح المرأة المصرية شريكا رئيسيا وفاعلا في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه سيساهم في تعزيز جهود مصر في مجال تمكين المرأة إقليميًا ودوليًا حيث يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع المزيد من النساء لتقلد المناصب القيادية الاقتصادية، وسد الفجوات في الأجور.

وتحدثت الوزيرة أيضا عن إعلان الوزارة في مايو الماضي عن تطبيق ختم المساواة " Gender Equality Seal" فى قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تعتبر مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة السياحة تتجه لـ نيويورك للمشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي

وزيرة السياحة توقع خطاب نوايا لتنفيذ مشروع محفز سد الفجوة النوعية في مصر

المشاط: مصر أول دولة بالعالم تطبق ختم المساواة بين الجنسين فى السياحة

وزيرة السياحة تشارك في جلسة الأمم المتحدة "عندما تتولى المرأة المناصب القيادية"

رانيا المشاط تشارك في جلسة الاقتصاد والمناصب القيادية في أفريقيا بمنتدى الأعمال

وزيرة السياحة: دعم وتمكين المرأة أولوية لدى القيادة السياسية

ترشيحاتنا

بطل الأزمة الناجي الوحيد.. ننشر نص عقوبات خناقة الأهلى والزمالك فى الجزيرة

هيونداي فيرنا 2020 في جميع انحاء العالم عدا مصر

شاهد.. انهيار انجى سلامة خطيبة الفنان هيثم احمد زكى فى جنازته

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من مسابقات اتحاد كرة السلة | تفاصيل

هل يبدأ الدولار رحلة الصعود بعد هبوطه أمام الجنيه؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور