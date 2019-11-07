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فن

هاشتاج هيثم أحمد زكى يتصدر تويتر.. والفنانون: الله يرحمك يا أطيب خلق الله

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
تصدر هاشتاج #هيثم_أحمد_زكي موقع التواصل الاجتماعى تويتر وحاز على المرتبة الثانية بعد تلقى الجماهير خبر وفاة الفنان الراحل صباح اليوم الخميس فى منزله بالشيخ زايد حيث توفى الفنان إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

فيما أعرب الكثير من الفنانين والإعلاميين المصرين والعرب عن حزنهم من خلال نشر صور الراحلين "الأب وإبنه" حيث أضاف الإعلامى اللبنانى نيشان صورة الفنان الراحل مع والده عبر تويتر معلقًا "بِوَفاة ابنه هيثم.
نَرثي أحمد زكي مَرَّة ثانية
ونُعَدِّد إبداعاته التي دَمَغَت الفنّ العربي.
رحيل الأب والإبن مُرّ.
البقاء لله.
#هيثم_احمد_زكي

وأضاف الفنان خالد النبوى صورة للراحل معلقًا: "الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك ي حبيبي ي طيب ي ابن الطيبين.. اقرأوا الفاتحة ل #هيثم_أحمد_زكي".

حيث تأثر الفنانون بخبر وفاة الفنان بسبب صغر سنه حيث توفى الفنان عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وهو ما يشابه وفاة والدته فى هذا العمر.
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