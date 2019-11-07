شاهد.. بعد ولادة طفلها ميتًا.. أم تواجه اتهامًا بالقتل

تواجه سيدة أمريكية في الخامسة والعشرين من عمرها اتهامًا بالقتل، بعد أن أنجبت طفلًا ميتًا، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه قد تبين أن الطفل لديه مستويات سامة من مخدر "الميثامفيتامين".



وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها نُشر اليوم، الخميس، أن الأم "تشيلسي بيكر"، وهي من ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، أنجبت في العاشر من سبتمبر الماضي، لكن طفلها وُلد ميتًا؛ ويعتقد الأطباء أنه من المحتمل أن الأم كانت تتعاطى المخدر خلال فترة الحمل، وهو ما أودى بحياة الجنين.



وألقت الشرطة القبض على الأم مساء يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وذلك في أعقاب تشريح جثة الطفل والتأكد من وجود المخدر في نظامه؛ وقد تم احتجاز الأم في سجن مقاطعة "كينجز" في كاليفورنيا يوم الأربعاء، وحُددت كفالة لإطلاق سراحها تُقدر بـ5 ملايين دولار، في حين قالت هي إنها غير مذنبة فيما نُسب إليها.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المحققين المسئولين عن القضية قوله إن مستويات مخدر "الميثامفيتامين" لدى الطفل كانت مرتفعة للغاية، وحتى بالنسبة إلى شخص بالغ، ولذلك يُعتقد أن الأم كانت تتعاطى المخدر طوال فترة حملها تقريبًا.



وأفادت الشرطة بأن "بيكر" اعترفت بالفعل بتعاطيها المخدر خلال فترة الحمل، حتى قبل أيام قليلة فقط من الولادة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأم سبق وأن خسرت حضانة أطفالها بسبب مشكلة تعاطيها المخدرات.