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رياضة

تفاصيل إصابة حسين الشحات مع منتخب مصر أمام ليبيريا .. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:26 م
لحظة إصابة حسين الشحات
لحظة إصابة حسين الشحات
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محمد رشاد
تعرض حسين الشحات لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ، لإصابة قوية خلال مشاركته في لقاء الفراعنة أمام منتخب ليبيريا، في اللقاء الودي المقامة على ملعب استاد برج العرب استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويعد التشخيص المبدئي عبارة عن كدمة قوية في العضلة الأمامية بعيدة عن الركبة ، لكن الإصابة قوية واللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القادمة لتحديد مدى قوة الإصابة.

ومن الممكن غياب حسين الشحات عن مواجهتي كينيا وجزر القمر ، بعدما سقط على أرض الملعب متأثرا بإصابة في العضلة الأمامية، قبل أن يغادر أرض الملعب ويشارك كريم طارق بدلا منه.

وظهر حسين الشحات على مقاعد بدلاء المنتخب واضعا "الثلج" على قدمه اليمنى.

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