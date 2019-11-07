Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام البدري يكشف حجم إصابة حسين الشحات ..فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:45 م
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، طمأنه على حالة اللاعب حسين الشحات الذي غادر ملعب مباراة مصر وليبيريا مصابا.

وقال البدري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة :"قبل أن أحضر المؤتمر الصحفي سألت الطبيب على حالة حسين الشحات، وكانت رسالة طبيب الفريق مطمئنة، وستكون الإصابة بسيطة إن شاء الله".

وتعرض حسين الشحات لتدخل عنيف بدون كرة من لاعب منتخب ليبيريا ليغادر الملعب مصابًا وسط اشتباه بتعرضه لإصابة في الركبة أو العضلة الأمامية.

وأشار البدري الى أن، اللاعبين يعانون من هبوط الأداء البدني للاعبين بسبب فترة التوقف الطويلة للدوري المصري، الأهلي لم يلعب منذ شهر تقريبًا، والزمالك لعب لآخر مرة يوم 24 من أكتوبر الماضي".

وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف على ليبيريا على استاد برج العرب استعدادًا لتدشين مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

بابا العرب.. مسلسل أثار الجدل وتوقف قبل أن يبدأ

رافعًا لواء الانضباط.. حسام البدري يتمسك بقراره ضد لاعبي بيراميدز

حسين الشحات يتعرض لإصابة قوية ويخرج من لقاء ليبيريا

ساعتان في صمت.. كواليس استعداد عادل إمام لعرض مسرحياته.. فيديو

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة تستضيف اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.. الأحد

شاهد.. بعد ولادة طفلها ميتًا.. أم تواجه اتهامًا بالقتل

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به