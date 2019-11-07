حسام البدري يكشف حجم إصابة حسين الشحات ..فيديو

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، طمأنه على حالة اللاعب حسين الشحات الذي غادر ملعب مباراة مصر وليبيريا مصابا.



وقال البدري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة :"قبل أن أحضر المؤتمر الصحفي سألت الطبيب على حالة حسين الشحات، وكانت رسالة طبيب الفريق مطمئنة، وستكون الإصابة بسيطة إن شاء الله".



وتعرض حسين الشحات لتدخل عنيف بدون كرة من لاعب منتخب ليبيريا ليغادر الملعب مصابًا وسط اشتباه بتعرضه لإصابة في الركبة أو العضلة الأمامية.



وأشار البدري الى أن، اللاعبين يعانون من هبوط الأداء البدني للاعبين بسبب فترة التوقف الطويلة للدوري المصري، الأهلي لم يلعب منذ شهر تقريبًا، والزمالك لعب لآخر مرة يوم 24 من أكتوبر الماضي".



وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف على ليبيريا على استاد برج العرب استعدادًا لتدشين مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر.