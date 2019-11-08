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محطة تحلية بالعلمين: ننتج 630 متر مكعب مياه مرشحة في الساعة.. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:05 ص
تحلية مياة البحر
تحلية مياة البحر
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هاني حسين
قال محمد إبراهيم مدير الصيانة والتشغيل بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن مبنى التناطح العكسي هو العملية الرئيسية في عملية تحلية مياه البحر، ويتم إجراؤها بعد عملية الفلترة الأولية.

وأضاف محمد إبراهيم في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تصل إلينا مياه مالحة منقاة من الشوائب وتدخل المياه بضغط عالي على الأغشية، وينتج مياه عذبة ولا يوجد بها املاح ولكنها غير صالحة للشرب لعدم توافر المعادن الكافية المتواجدة في المياه الطبيعية.

وتابع محمد ابراهيم:" يتم إنتاج المياه المرشحة بحوالي 630 متر مكعب في الساعة وتنتج حوالي 150 ألف متر مكعب مياة في اليوم يتم نقلهم إلى المعالجة النهائية".
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