لكل اسم حكاية .. ماذا تعرف عن القاهرة والسبب الحقيقي لتسميتها

لكل اسم حكاية ، والعاصمة المصرية لها ألف حكاية حيث تحكي شوارعها وجدرانها تاريخ شعب مصر وحضارته العريقة التي أسرت البشرية على مر العصور فهي من أكثر المدن تنوعًا ثقافيًا وحضاريًا.



تمتلك العاصمة العديد من المعالم القديمة والحديثة فأصبحت متحفًا مفتوحًا يضم آثارًا فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية.



تاريخ القاهرة

يعود تاريخ المدينة إلى نشأة مدينة أون الفرعونية أو هليوبوليس "عين شمس حاليًا" والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم القديم كما تضم منطقة القاهرة"حصن بابليون"فهو من الآثار الرومانية القديمه وتضم أيضًا الكنيسة المعلقة و شجرة السيدة مريم وهي الشجرة التي استظلت بها السيدة مريم في رحلتها من فلسطين لمصر هربًا من بطش الرومان.



القاهرة الاسلامية

أما القاهرة الإسلامية بطرازها المعماري الفريد والتي بدأت ملامحها تظهر مع الفتح الإسلامي لها على يد عمرو بن العاص عام 641م وبنائه لمسجد يحمل اسمه والذي يعد أول مسجد يبنى في أفريقيا، وعلى أرض القاهرة بَنيت مدينة الفسطاط والعسكر والقطائع في العصر العباسي وعندما دخل الفاطميون مصر في عهد الخليفه المعز لدين الله الفاطمي ووضع قائد جيوشه جوهر الصقلي يوم 17شعبان 358 هـ الموافق 6 يوليو عام 969 م حجر أساس مدينة القاهرة لتكون عاصمة جديدة لمصر "شمال مدينة القطائع" أسماها القاهرة وشيد بها "جامع الأزهر" والذي يعد أشهر جامعة إسلامية في العالم وقد اتخذ هذا التاريخ "6 يوليو" ليكون عيدًا قوميًا للمحافظة.



أطلق على القاهرة العديد من الأسماء فهي مدينة الألف مئذنة (سماها الرحالة القدماء بذلك لكثرة الجوامع المبنية فيها ومدينة مصر المحروسة وقاهرة المعز).



القاهرة ... لماذا سميت بهذا الاسم

بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي وذلك عام 969م وأطلق عليها اسم المنصورية وعندما وصل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى مصر ودخل المدينة الجديدة عام 362هـ أسماها "القاهرة"وقيل أن السبب في تسميتها بهذا الاسم هو تبركًا بالكوكب القاهر المعروف باسم كوكب المريخ وهو القول الأكثر شيوعًا بين المؤرخين.



العيد القومي لمحافظة القاهرة

تحتفل القاهرة بعيدها القومي في السادس من يوليو وهو اليوم الذي يوافق يوم وضع القائد جوهر الصقلي حجر الأساس لمدينة القاهرة عام 969م ليبلغ عمر القاهرة الآن 1049 عامًا .



مساحة القاهرة

تبلغ المساحة الكلية لمحافظة القاهرة 3084.676 كم2. وتبلغ المساحة المأهولة (188.982كم2).



عدد سكان القاهرة

يبلغ عدد سكان محافظة القاهرة التقديري في ( 1 / 1/ 2018: 9.656074) مليون نسمة.





ديوان عام محافظة القاهرة وتاريخه

يعتبر مقر الديوان العام لمحافظة القاهرة جزء من قصر عابدين والذي يعد من أشهر القصور الرئاسية التي شيدت خلال حكم أسرة محمد على، وكان "الخديوي إسماعيل" قد أمر ببناء قصر عابدين فور توليه حكم مصر في عام 1863م وأراد ببناء القصر نقل مقر الوالي من القلعة التي ظلت مقرًا للحكم في مصر منذ شيدها "صلاح الدين الأيوبي" في عام 1171م إلى وسط مدينة حكمه وقد استغرق بناء القصر عشر سنوات.



وقد عرف القصر باسم "قصر عابدين" نسبة إلى أمير اللواء السلطاني "عابدين بك" في عهد محمد على باشا والذي كان يسكن قصرًا صغيرًا في نفس موقع القصر الحال.



وقد تم بناء هذا القصر الجديد على أطلال القصر القديم بعد أن اشتراه من أرملة "عابدين بك" ثم هدمه وضم إليه أراضي واسعة بعد أن قام بتسوية الهضاب والمرتفعات بالحي كله. وردم البرك والمستنقعات.



كما انتزع ملكية مئات من المباني والدروب في دائرة مساحتها 24 فدان من حوله. وفوق بركة "الفراعين" الراكدة أمام موقع القصر أنشأ ميدان عابدين الحالي الذي تبلغ مساحته ما يقرب من 9 أفدنة، وأقام بجواره قشلاقات الحرس (محافظة القاهرة حاليًا).













الديوان العام لمحافظة القاهرة



قصر عابدين











قام بإنشاء هذا القصر المهندس "دى كوريل ديل روسو" وعدد من العمال والفنيين المصريين والإيطاليين والفرنسيين والأتراك. وبلغت تكاليف بناءه 700 ألف جنيه، أما الأثاث فتكلف حوالي 2 مليون جنيه، وقد ظل قصر عابدين مقرًا للحكم ورمزًا للسلطة من عام 1782م حتى 1952م. وشهد أهم الأحداث المؤثرة في تاريخ مصر الحديث، نذكر منها ثورة عرابي وتجمع الجيش المصري بميدان عابدين أمام القصر في عام 1882م.



