بمشاركة النني .. بشكتاش يغادر الدوري الأوروبي بالخسارة من براجا

غادر فريق بشكتاش التركى و الذى يلعب ضمن صفوفه محمد الننى الدوري الأوروبى، بعد تلقيه الخسارة الرابعة فى مرحلة المجموعات، أمام مضيفه فريق سبورتنج براجا البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.



سجل ثلاثية براجا البرتغالي، باولينيو فى الدقيقتين 15 و 37، وويلسون فى الدقيقة 81، بينما سجل تيلير بويد هدف بشكتاش فى الدقيقة 29.



شارك محمد الننى، فى المباراة بداية من الدقيقة 72، بينما غاب أحمد حسن كوكا عن صفوف براجا.



وفى نفس المجموعة تغلب وولفرهامبتون الإنجليزي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكى، بتلك النتيجة يحتل براجا صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ثم وولفرهامبتون 9 نقاط، سلوفان براتيسلافا ثالث برصيد 4 نقاط، بينما بشكتاش فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.