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مرأة

بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
نجمة مسرح مصرتستعرض
نجمة مسرح مصرتستعرض جمالها خلال الحمل
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر زوجة الفنان حمدى ميرغنى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة تجمع بينها وبين زوجها.

ظهرت إسراء عبد الفتاح فى الصورة بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطلون جينز ونسقت معه سترة قطنية بيضاء ذا أكمام مكشوفة، ولا تحمل أى نقوشات، وكانت ملامح الحمل تظهر عليها بشكل واضح ولكنها أيضًا حافظت على وزنها المثالي.

واعتمدت على خصلات شعرها المموجة المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعي.
بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل
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