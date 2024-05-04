نشاط للرياح.. حالة الطقس اليوم في مصر|وتحذير عاجل من الأرصاد في عيد شم النسيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت 4 مايو 2024، وكذلك الظواهر الجوية التي تشهدها المدن والمحافظات المصرية، ودرجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن، وحالة البحر والأمواج.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد شواطئ البحر المتوسط اضطرابا في الملاحة البحرية، وتتراوح سرعة الرياح من 50: 60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الموج من 2: 3 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس يكون اليوم السبت حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتسجل الحرارة العظمى نحو 31 درجة مئوية، والصغرى 10 درجة على القاهرة الكبرى.

كذا يكون الطقس اليوم مائلا للحرارة على مناطق السواحل الشمالية، شديد الحرارة على منطقة جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد، معتدلا الحرارة على منطقة جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقعة غدًا، حيث تشهد منطقة القاهرة الكبرى شبورة مائية في الصباح الباكر، وذلك من 4: 8 صباحًا، ونشاطا للرياح بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، ويسود منطقة الوجه البحري ومدن القناة شبورة مائية صباحًا، ورياح نشطة أحيانًابسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

ويسود منطقة السواحل الشمالية الغربية، شبورة مائية صباحًا، ونشاط الرياح بسرعة 34 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، وتنشط الرياح بسرعة 32 كم/س، مع وجود شبورة مائية، على منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس غائم جزئيًا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تشهد رياحا نشطة بسرعة 36 كم/س، وطقسا مشمسا، فيما تكون الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، مع وجود طقس مشمس خلال فترات النهار على مناطق شمال ووسط وجنوب الصعيد.

حالة الملاحة البحرية

وتابعت الأرصاد الجوية، في بيانًا لها، أن البحر المتوسط يكون معتدلا: مضطرب، وارتفاع الموج 2: 3 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر معتدلا، وارتفاع الموج 1.5: 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية اليوم السبت، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون ربيعية خلال الفترة الحالية، ولكن هناك فرق في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل.

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، وجود نشاط الرياح طوال أيام الأسبوع، مما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك تكوّن للشبورة المائية بشكل مؤثر على الطرق الصحراوية، ما يؤثر بدوره على انخفاض الرؤية الأفقية وتتلاشي مع ظهور أشعة الشمس.

أجواء ربيعية وطقس لطيف

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكون سحب، ومن ثم تسود أجواء ربيعية لطيفة خلال الساعات المقبلة، وكذلك يومي الأحد والاثنين، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وحذرت «غانم» من اضطراب بشواطئ البحر المتوسط، وارتفاع الموج من 2 لـ3 أمتار، مؤكدة أن البحر المتوسط غير مؤهل لعمليات الصيد والملاحة البحرية أو التنزه، لذا يجب عدم نزول البحر خلال الـ72 ساعة المقبلة، وتحديدا خلال فترة إجازة شم النسيم.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي: