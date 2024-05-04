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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المخابرات الأمريكية ووفد قطري يتوجهون للقاهرة للمشاركة بمفاوضات حماس والاحتلال

مدير السي آي إيه
مدير السي آي إيه

ذكرت مصادر أن وفدا قطريا يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

كما يتوجه رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى القاهرة كذلك، للوقوف على عملية التفاوض. 

وسبق أن قالت حركة حماس إن وفدا مفاوضا يتوجه إلى القاهرة اليوم، السبت، لاستئناف محادثات الهدنة في غزة، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم الذي هددت به إسرائيل على مدينة رفح قد يؤدي إلى "حمام دم"، وفق ما ذكرت شبكة "فرانس 24". 

وكرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتراضات واشنطن على هجوم رفح الذي طال التهديد به. 

وينتظر الوسطاء الأجانب رد الحركة الفلسطينية على اقتراح بوقف القتال لمدة 40 يوما وتبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن “الشيء الوحيد الذي يحول بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس”.

وتكثف الولايات المتحدة الضغوط الدبلوماسية على قطر لإبعاد قادة حماس من البلاد في الأسابيع الأخيرة، حسبما قال مسئول مطلع لشبكة “إيه بي سي نيوز”.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تكافح فيه قطر وغيرها من الوسطاء بين الولايات المتحدة وحماس من أجل التفاوض بشكل فعال مع الحركة.

وأصدرت حماس بيانا ذكرت فيه أن القيادة لديها "روح إيجابية" ردا على اقتراح وقف إطلاق النار الذي تم تقديمه.

وقالت المجموعة في بيان: "نحن ذاهبون إلى القاهرة بنفس الروح للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية مصممون على إنضاج الاتفاق بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين والنازحين". 

وتعثرت أشهر من المفاوضات جزئيا بسبب مطالبة حماس بوقف دائم لإطلاق النار وتعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بسحق مقاتلي الحركة المتبقين في رفح.

كما كرر بلينكن يوم الجمعة اعتراضات واشنطن على الهجوم الذي هدد به منذ فترة طويلة في رفح، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين الذين يحتمون هناك.
وفد 

وقال: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا أن نؤيد عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول".

 

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