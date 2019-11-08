محمد إمام ينشر صورة جديدة للراحل هيثم أحمد زكى .. شاهد

نشر الفنان محمد إمام صورة للفنان هيثم احمد ذكى مع والده ووالدته ؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .



وعلق محمد امام على الصورة بوضع قلوب 💔💔💔 .



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله يرحمة - البقاء الله



يشار إلى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .









