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فن

وكان قدر هذه العائلة الموت مبكرا .. إنجى خطاب تنشر صورة للراحل هيثم زكي ووالديه.. شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة انجى خطاب صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى مع والده الفنان احمد زكى ووالدته ، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت انجى خطاب على الصورة قائلة " وكان قدر هذة العائلة الموت مبكرا 😥 الله يرحمكم ويجمعكم فى الجنة ".

يشار إلى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .
وكان قدر هذه العائلة الموت مبكرا .. إنجى خطاب تنشر صورة للراحل هيثم زكي ووالديه.. شاهد
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