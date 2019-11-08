عرض الشتاء من تويوتا.. حملة فحص مجانية وخصومات لقطع الغيارتصل لـ 15%

أطلقت شركة تويوتا إيچبت حملة فحص مجانية في جميع مراكز الصيانة الخاصة بها، بالإضافة إلى خصومات قوية على قطع الغيار والمصنعيات، حرصًا منها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها وتوفير أعلى مقاييس السلامة.



تويوتا الشركة الحاصلة على جائزة التفوق الماسي بنيل جائزتين ذهبيتين في مجالي المبيعات وخدمات ما بعد البيع، تمنح عملائها خصومات بقيمة 10% على المصنعيات و15% على قطع الغيار، وتستمر الخصومات والعروض من تويوتا لعملائها حتى 31 من ديسمبر المقبل.



يشمل الفحص كشف كامل علي الفرامل، الإطارات, العفشة, الإضاءة, المساحات, مستويات الزيوت و السوائل، حيث تغطي فروع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت الحالية العديد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والاسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء.



تمتلك تويوتا شبكة كبيرة مكونة من 54 موزعا معتمدا في مصر لتوفير مبيعات السيارات وخدمات ما قبل وما بعد البيع وكذلك البيع المباشر لقطع الغيار والزيوت الأصلية لكل عملاء تويوتا على مستوى الجمهورية.



تأسست تويوتا إيجبت في مصر منذ 40 عامًا، وتعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في خدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار الأصلية في مصر وفي المنطقة كلها حيث فازت بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية للتميز في الأداء لخدمات ما بعد البيع بما في ذلك الجائزة الذهبية، وكذلك الجائزة الفضية في خدمات المبيعات.