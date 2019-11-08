AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليونيفيل يحذر لبنان وإسرائيل.. تفاصيل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
اليونيفيل يحذر لبنان
اليونيفيل يحذر لبنان وإسرائيل
AdvertisementS
سمر صالح
ترأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اجتماعًا ثلاثيًا عاديًا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة وعلى النحو المعتاد، نوقشت القضايا المتعلقة بولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

كما أكد رئيس بعثة اليونيفيل على التحديات التي تطرحها التطورات السياسية والأمنية المستمرة في لبنان وإسرائيل والمنطقة ككل.

وقال اللواء ديل كول: "هذه أوقات حساسة للغاية، حيث تتضاعف حالات عدم اليقين حولنا، ويتعين على جميع المعنيين بذل جهود إضافية للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق".

وأضاف في كلمته أمام الطرفين "يتطلب الوضع أقصى درجات الحذر عند القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، حيث يمكن أن تؤدي الأعمال الاستفزازية من أي نوع إلى حوادث تهدد وقف الأعمال العدائية وفي فترة كالتي نمر بها، فإن مجرد سوء فهم يتعلق بالعمليات الروتينية أو الأنشطة العادية على طول الخط الأزرق يمكن أن يثير هواجس على الجانب الآخر إن آلية الارتباط والتنسيق التي أنشأناها في إطار القرار 1701 مصممة لتجنب مثل هذه الاحتمالات على وجه التحديد لذلك من الضروري الحفاظ على قنوات الاتصال من خلال اليونيفيل مفتوحة حتى يكون هناك وضوح فيما يتعلق بما يحدث في جانب كل منكم".

وأضاف اللواء ديل كول "من المهم أن تتجنب جميع الأطراف المعنية اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وأن يمتنعوا عن تبادل التصريحات الحادة ويتمسكوا بروح هذا التعاون الثلاثي الذي عمل جيدًا في ظروف صعبة للغاية. وتبقى اليونيفيل ملتزمة بتعزيز هذه الآلية، لكن في النهاية يعتمد نجاحها المستمر على ما يريد الطرفان تحقيقه من خلالها".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تناول البصل الأحمر أفضل أم الأبيض

إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا

عاش هنا يوثق تحول كارم محمود من ترزى لـ نجم فى سماء الطرب.. وكواليس دخوله الإذاعة بالواسطة وعمله كمقرئ وعلاقته بنزع السلاح النووي

سعد الحريري يلتقي بـ مسؤول في حزب الله.. وهذا ما دار بينهما

خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 127 ألف جنيه .. سعر إكسسوارات ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق تحول كارم محمود من ترزى لـ نجم فى سماء الطرب.. وكواليس دخوله الإذاعة بالواسطة وعمله كمقرئ وعلاقته بنزع السلاح النووي

عرض الشتاء من تويوتا.. حملة فحص مجانية وخصومات لقطع الغيارتصل لـ 15%