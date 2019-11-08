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فن

ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها..ومتابعون: العيلة كلها عسلية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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شيماء مجدى
نشرت ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدتها أيام التسعينيات .

وعلقت الخطيب على الصورة قائلًة:" بناءً على رغبة الجماهير بوظة لبناني بالقشطة البلدي.. مامي - أوائل التسعينيات ".

وانهالت التعليقات من معجبى ومتابعى الإعلامية بين:-

"العيلة كلها عسلية " و "انا قولت كده اكيد ماما نحل علشان تجيب العسل ده"

و"احلى بوظه لبناني بجد...اقسم بالله" و"جميلة مامتك ماشاء الله انتي طلعالها اكيد الجمال ده كله مش من فراغ ".
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