ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها..ومتابعون: العيلة كلها عسلية

نشرت ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدتها أيام التسعينيات .
وعلقت الخطيب على الصورة قائلًة:" بناءً على رغبة الجماهير بوظة لبناني بالقشطة البلدي.. مامي - أوائل التسعينيات ".
وانهالت التعليقات من معجبى ومتابعى الإعلامية بين:-
"العيلة كلها عسلية " و "انا قولت كده اكيد ماما نحل علشان تجيب العسل ده"
و"احلى بوظه لبناني بجد...اقسم بالله" و"جميلة مامتك ماشاء الله انتي طلعالها اكيد الجمال ده كله مش من فراغ ".
وعلقت الخطيب على الصورة قائلًة:" بناءً على رغبة الجماهير بوظة لبناني بالقشطة البلدي.. مامي - أوائل التسعينيات ".
وانهالت التعليقات من معجبى ومتابعى الإعلامية بين:-
"العيلة كلها عسلية " و "انا قولت كده اكيد ماما نحل علشان تجيب العسل ده"
و"احلى بوظه لبناني بجد...اقسم بالله" و"جميلة مامتك ماشاء الله انتي طلعالها اكيد الجمال ده كله مش من فراغ ".