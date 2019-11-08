ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها..ومتابعون: العيلة كلها عسلية

نشرت ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدتها أيام التسعينيات .



وعلقت الخطيب على الصورة قائلًة:" بناءً على رغبة الجماهير بوظة لبناني بالقشطة البلدي.. مامي - أوائل التسعينيات ".



وانهالت التعليقات من معجبى ومتابعى الإعلامية بين:-



"العيلة كلها عسلية " و "انا قولت كده اكيد ماما نحل علشان تجيب العسل ده"



و"احلى بوظه لبناني بجد...اقسم بالله" و"جميلة مامتك ماشاء الله انتي طلعالها اكيد الجمال ده كله مش من فراغ ".

