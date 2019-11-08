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حلاوة وغاب المواطنون .. إقبال متوسط على شراء حلوى المولد النبوى بالقليوبية .. الشوادر تنتشر في الشوارع والأسعار فى متناول الجميع .. فيديو وصور

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
  • كيلو حلوى المولد المشكل يسجل 40 جنيها
  • صاحب أحد الشوادر: الأقبال على شراء الحلوى ضعيف رغم انخفاض الاسعار
  • مواطن: ظروف الناس صعبة والأسعار بقت نار

شهدت محلات بيع حلوى المولد النبوي بالقليوبية إقبالا متوسطا من المواطنين، مقارنة بالعام الماضى رغم انخفاض الاسعار وتنوع الأصناف المعروضة فى المحلات بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وانتشرت شوادر الحلوى بميادين المحافظة وحرصت على عرص منتجاتها بأسعار مخفضة، وكانت أكثر جذبا للمواطنين مقارنة بمحلات الحلويات الكبرى التى تبالغ فى الاسعار، وتوافد العشرات على الشوادر الشعبية لرخص ثمنها، حيث سجل كيلو المشكل 40 جنيها.

من ناحية أخرى قام موقع "صدى البلد" بجولة داخل عدد من الشوادر ومحلات بيع الحلوى بمدينة طوخ ورصد تباين فى الأسعار من مكان لآخر.

قال رجب خليفة، صاحب احد الشوادر لبيع الحلوى ان الاقبال على شراء الحلوى ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية رغم انخفاض الاسعار والتى اصبحت فى متناول الجميع وحسب الصنف والنوع المعروض.

وأضاف ان سعر العلبة الكيلو من 40 جنيها و70 جنيها حسب الأصناف والعلبة المشكلة واقراص السمسمية الكيلو بسعر 55 جنيها والملبن السادة 55 جنيها والعلف الحمص 55 جنيه وملبن بالمكسرات 75 جنيها.

وأكد أن محلات بيع الحلوى تعانى من الركود هذا العام بسبب عزوف المواطنين عن الشراء فى معظم الأحيان، مضيفا انه بالرغم من ارتفاع بعض أسعار المواد التي يتم تصنيعها حلوى المولد النبوي منها إلا أنه لم يرفع الأسعار وإنه يبيع بأسعار العام الماضي.

وقالت دعاء محمد مدرسة: "ده موسم ولازم نشترى الحلاوة لأولادنا لأنها عادات اتربينا عليها من زمان ولازم نعملها حتى لو الأسعار غالية"، وعن طقوس الاحتفال بالمولد النبوى الشريف قالت: "نحتفل بالمولد بشراء الحلوى وتجهيز الاطعمة المختلفة كما نقوم بشراء العرائس للأطفال الصغار.. كل واحد بيمشى على قده المهم يرضى ولاده ويفرحهم وخلاص".

وقال عادل السيد: "ظروف الناس صعبة والاسعار بقت نار ولكن المولد ده موسم ولازم الكل يجب حلاوة لاولاده"، مشيرا الى أن جميع الآباء يحرصون على شراء حلاوة المولد بمختلف أنواعها من الشوادر الشعبية لإرضاء أولادهم وأسرتهم والتى تعبر بشكل كبير عن الاحتفال، لافتا الى أن سعر الحلاوة فى الشوادر الشعبية أرخص من المحلات.

واضاف أننا نحرص ايضا على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف من خلال طقوس معينة فالبعض يستقبل هذه الذكرى بوصلات المدح لخاتم الأنبياء ومنهم من ينظم الشوادر لبيع الحلوى كما انه لا تخلو الموائد من مشروب الشربات وأطباق الفته باللحم فى مناطق المحافظة المختلفة.
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