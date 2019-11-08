طوارئ في القليوبية بسبب الشبورة المائية

شهدت الطرق الرئيسية بمحافظة القليوبية ظهورا كثيفا للشبورة المائية صباح اليوم الجمعة وسط هدوء فى حركة المواصلات واستقرار للحالة المرورية.



واكد مرفق الإسعاف بالمحافظة أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بوقوع حوادث مرورية على الطريقين الزراعي وطريق بنها - شبرا الحر أو الطرق الرئيسية الأخرى بسبب الشبورة المائية.



من جانبه قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: إنه تم رفع حالة الطوارئ والدفع بعدد من سيارات الإسعاف بنقاط التمركز على الطرق لتلقي أي بلاغات خاصة مع تلقبات الطقس وعدم وضوح الرؤية بسبب الشبورة.



وأكدت الإدارة العامة لمرور القليوبية أن الطريق الحر "بنها – شبرا " شهد استقرارا نسبيا في الحركة المرورية خلال الشبورة المائية كما تم تكثيف الخدمات على الطريقين الحر و الزراعي لتلقى أى بلاغات.



وطالب إدارة مرور القليوبية المواطنين والسائقين بتوخي الحذر وعدم القيادة بسرعة زائدة على الطرق السريعة بسبب عدم وضوح الرؤية خلال الفترات الصباحية.