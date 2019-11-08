AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عز الدين بركات زوجة والدةهيثم أحمد زكي: انحرمنا أنا وشقيقه من رؤيته

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:39 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
Advertisements
البهى عمرو
رد عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامى شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على ما نشر عبر صفحات السوشيال ميديا عن عدم حضورهما دفن الراحل هيثم أحمد زكي.

وقال زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي على: إنهم علموا بالخبر فى وقت متأخر، وأكد أنه كان يتوقع أن هذا الخبر شائعة.

ودخل، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، فى حالة بكاء مستمر قائلا: "انا واخوه رامي انحرمنا منه.. كان نفسي أشوفه قبل ما يدفن.. بس معرفتش.. والله هو زي رامى .. انا اللى مربيه فى الصغر".

وأوضح زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد أنه سيأتى للقاهرة غدًا السبت لحضور العزاء مع نجله رامي شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

تركى آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي مع سعفان وعمرو أديب .. شاهد

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

شاهد.. ظهور أسد فوق سطح منزل بالقرب من مدرسة أطفال في الرياض

نطق الشهادتين على الهواء.. التفاصيل الكاملة لدخول المطرب الكوري الشهير في الإسلام.. وهذا تعليقه

منى عبدالغنى تنهار فى جنازة الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو