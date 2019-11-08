عز الدين بركات زوجة والدةهيثم أحمد زكي: انحرمنا أنا وشقيقه من رؤيته

رد عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامى شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على ما نشر عبر صفحات السوشيال ميديا عن عدم حضورهما دفن الراحل هيثم أحمد زكي.



وقال زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي على: إنهم علموا بالخبر فى وقت متأخر، وأكد أنه كان يتوقع أن هذا الخبر شائعة.



ودخل، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، فى حالة بكاء مستمر قائلا: "انا واخوه رامي انحرمنا منه.. كان نفسي أشوفه قبل ما يدفن.. بس معرفتش.. والله هو زي رامى .. انا اللى مربيه فى الصغر".



وأوضح زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد أنه سيأتى للقاهرة غدًا السبت لحضور العزاء مع نجله رامي شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.