السيستاني يحذر من استغلال قوى داخلية وخارجية للتظاهرات بالعراق

حذر المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني، من استغلال الاضطرابات من جانب قوى داخلية وخارجية تسعى للإضرار بالعراق، لتحقيق أهدافها.



ونقلت شبكة "السومرية" العراقية، عن بيان لـ«مكتب السيستاني»، إن التظاهر السلمي حق لكل عراقي وليس لأحد أن يلزم غيره به، محملًا القوات الأمنية مسؤولية استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين السلميين.



ودعا المتظاهرين إلى عدم نسيان فضل القوات المسلحة التي قاتلت من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابي.



وكان مصدر أمني، قال اليوم الجمعة، لـ شبكة "السومرية" العراقية"، إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة في مركز العاصمة بغداد قبيل صلاة الجمعة، موضحا أن "الوضع الأمني جيد أعلى جسري السنك والجمهورية وعند المطعم التركي".



ومن المقرر أن تنطلق مظاهرة مليونية بعد صلاة الجمعة، في ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في بغداد.