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حوادث

يقود سيارة دون لوحات.. ضبط أكبر حرامي بطاريات في الزيتون

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:11 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط بوحدة مباحث قسم الزيتون من ضبط سائق حال استقلاله سيارته "دون لوحات معدنية" وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر", وكذا عدد 2 مفتاح، مفك.

بمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل سيارة صاحب شركة برمجيات ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة بأسلوب "الضغط على الكبوت" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني تعرف على المضبوطات, واتهمه بالسرقة.

واعترف بارتكاب عدد 14 حادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميله " سيء النية " عامل لحام بمحل كاوتش كائن بشارع ترعة الجبل دائرة قسم شرطة الزيتون، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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