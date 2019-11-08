موتورولا تقتحم الأسواق بهاتف متميز وسعر خرافي

خلال السنوات القليلة الماضية اختفت هواتف موتورولا من السوق ثم عادت مرة أخرى بسلسلة Moto G، والتي تعتبر إضافة قوية إلى سوق الهواتف الذكية من حيث الإمكانيات والأسعار في نفس الوقت.



وعادت شركة موتورولا المملوكة لشركة لينوفو مع أول مجموعة من الأجهزة G8. هذا والتي يصل سعرها حوالي 306 دولار، ويأتي موتورولا موتو جي 8 بلس على رأس القائمة بأسعار معقولة ومعالجه الأقوى والكاميرا الرئيسية ذات الدقة العالية، بحسب ما نشر موقع "theverge" التقني.



ويتميز هاتف Moto G8 Plus بأنه غير مكلف، وعمر البطارية ممتاز، بالإضافة إلى جودة الكاميرا كما انه يعتبر نقلة نوعية في هواتف موتورولا عن هواتفها السابقة، كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 9 بدلًا من 10 في الوقت الراهن.



كما أنه يتمتع بسعة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وشاشة LCD بحجم 6.3 بوصة، ومن المفترض أن الهاتف مقاوم من الماء ولكن لم تحصل حتى الآن على شهادة IP، لذلك يفضل إبقائه بعيدًا عن الماء.



ولقد أحدثت موتورولا تغييرًا أكثر أهمية مع سعة بطارية الهاتف ، والتي أصبحت الآن 4000mAh، ولكن يحتاج الهالتف لساعتين كي يتم شحنه، فقوة الشحن هي 15 واط فقط.



أما عن الكاميرا فقد يتمتع Moto G8 Plus تقنيًا بمجموعة من الكاميرات الثلاثية في الخلف، فهي 48 ميجا بكسل، بالإضافة إلى عناصر التحكم في قفل الشاشة والتي تمنحك وصولًا أسرع بكثير إلى خيارات الإشعارات دون الحاجة إلى تشغيل شاشة هاتفك بالكامل. يمكنك سحب إصبعك بسرعة للوصول إلى إجراءات الإشعارات.