AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

موتورولا تقتحم الأسواق بهاتف متميز وسعر خرافي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:12 م
Moto G8 Plus
Moto G8 Plus
Advertisements
نهى حمدي
خلال السنوات القليلة الماضية اختفت هواتف موتورولا من السوق ثم عادت مرة أخرى بسلسلة Moto G، والتي تعتبر إضافة قوية إلى سوق الهواتف الذكية من حيث الإمكانيات والأسعار في نفس الوقت.

وعادت شركة موتورولا المملوكة لشركة لينوفو مع أول مجموعة من الأجهزة G8. هذا والتي يصل سعرها حوالي 306 دولار، ويأتي موتورولا موتو جي 8 بلس على رأس القائمة بأسعار معقولة ومعالجه الأقوى والكاميرا الرئيسية ذات الدقة العالية، بحسب ما نشر موقع "theverge" التقني.

ويتميز هاتف Moto G8 Plus بأنه غير مكلف، وعمر البطارية ممتاز، بالإضافة إلى جودة الكاميرا كما انه يعتبر نقلة نوعية في هواتف موتورولا عن هواتفها السابقة، كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 9 بدلًا من 10 في الوقت الراهن.

كما أنه يتمتع بسعة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وشاشة LCD بحجم 6.3 بوصة، ومن المفترض أن الهاتف مقاوم من الماء ولكن لم تحصل حتى الآن على شهادة IP، لذلك يفضل إبقائه بعيدًا عن الماء.

ولقد أحدثت موتورولا تغييرًا أكثر أهمية مع سعة بطارية الهاتف ، والتي أصبحت الآن 4000mAh، ولكن يحتاج الهالتف لساعتين كي يتم شحنه، فقوة الشحن هي 15 واط فقط.

أما عن الكاميرا فقد يتمتع Moto G8 Plus تقنيًا بمجموعة من الكاميرات الثلاثية في الخلف، فهي 48 ميجا بكسل، بالإضافة إلى عناصر التحكم في قفل الشاشة والتي تمنحك وصولًا أسرع بكثير إلى خيارات الإشعارات دون الحاجة إلى تشغيل شاشة هاتفك بالكامل. يمكنك سحب إصبعك بسرعة للوصول إلى إجراءات الإشعارات.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع

المصائب لا تأتي فرادى.. الخسائر تتوالى على شبكة قنوات bein sport

إحداهما بالمقابر والأخرى في برميل.. خطوات أمن الجيزة لحل لغز جثتي أكتوبر

حضرت جنازة الأب وابنه.. فيفي عبده عن أحمد زكي: بحس إني أمه | فيديو

رجعوا شهد لأهلها .. فتاة تثير جدلا عبر السوشيال ميديا بعد اختفائها

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

AdvertisementS

كالون الشقة وحقنة المسكن.. تفاصيل جديدة في وفاة هيثم أحمد زكي

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا

فى بيان نارى .. الكاف يكشف دور مصر فى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

كنت خايف من الموت.. ناهد السباعي توجه رسالة لـ هيثم أحمد زكى

علي جمعة: ترديد هذا الذكر يوم الجمعة يجعل الله يقضي لك 100 حاجة

عز الدين بركات زوج والدة هيثم أحمد زكي يتحدث عن شقيق النجم الراحل.. فيديو

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

شطة يكشف حقيقة منع bein sport من إذاعة المباريات الأفريقية

نشرة الرياضة | مصر تصفع bein sport.. وتفاصيل حفل أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح لا يهتم بالجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر

لإطلالة أنيقة.. التنورة البليسية موضة شتاء 2019.. صور

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها