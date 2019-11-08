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فن

ذكى لأمه وأبوه.. أبيات شعر كتبها صلاح جاهين لـ هيثم أحمد زكى عند مولده

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:10 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعى أبيات شعر متداولة كتبها الراحل صلاح جاهين، عند ولادة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى إحتفالًا به.

وكتب جاهين "هيثم أحمد زكى وأمه هالة فؤاد ، الواد طالع ذكى لأمه وأبوه يا ولاد ، هيثم يوم ما أتولد وقالولنا ده ولد ، عرفت كل البلد ... هيثم أحمد زكى".

يذكر أن علاقة الفنان الكبير الراحل أحمد زكى بالكاتب الكبير الراحل صلاح جاهين كانت وطيدة، ولقبه الفنان الراحل "بصديق الشعر"، وسبق للراحل "هيثم أحمد زكى" مشاركة الشعر الذى كتبه صلاح جاهين له عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وأضاف الكثير من رواد التواصل الإجتماعى بعض كتابات صلاح جاهين مثل:

يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر
تيأس ما تيأس الحياة راح تمر
أنا دقت من دة ومن دة وعجبي 
لقيت الصبر مر وبرضه اليأس مر
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