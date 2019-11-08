مرض خطير يصيب كاميلا ضرة الأميرة ديانا.. تفاصيل

تعاني الدوقة كاميلا الزوجة الثانية للأمير تشارلز، بعد الأميرة ديانا، من مرض خطير يجبرها أن تلتزم الفراش لفترة طويلة.



ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية فقد كشف الدكتور كلارنس هاوس، أمس، أن زوجة الأمير تشارلز تعاني من التهاب في الصدر، وأعلن القصر أنها لا تستطيع القيام بأي زيارة خارجية ومنها الزيارة التي أرادت حضورها برفقة هاري وميجان؟



وعلى حد وصف الطبيب فإن كاميلا ستلزم الفراش لأن المصابون بالتهابات الصدر يتوجب عليهم الراحة التامة وعدم الاختلاط بالبشر، لأن المرض المصابة به يهدد حياتها وفي حالة تطوره لالتهاب رئوي قد يكون قاتل.



وأعراض المرض التي ظهرت على كاميلا هي سعال، وضيق في التنفس، وحمى، وصداع، وتعب، وحذر الطبيب من إحتمال إصابتها بعدوى حادة في الصدر.



ومن الممكن أن يستمر السعال والمخاط لمدة تصل إلى 3 أسابيع، لهذا نصحها الطبيب الملكي بإلغاء مواعيدها هذا الأسبوع.



وكانت قد غابت كاميلا عن زيارة سوق للمزارعين في شمال لندن مع الأمير تشارلز، وغابت عن حفل عشاء في مكتبة لندن للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الأمير ألبرت، وكذلك غابت اليوم الجمعة، عن حفل افتتاح في دير وستمنستر.