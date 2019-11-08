سقوط أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر

تشهد مدينتا حلايب وشلاتين، تكاثر للسحب الرعدية الممطرة بغزارة الآن على حلايب وشلاتين وأبو رماد ورأس بناس ومرسى علم يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والرعدية.



وأكد عدد من أهالى مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، عن سقوط أمطار غزيرة على أغلب المناطق.



وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، استعداداتها وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال فصل الشتاء ولمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وكانت إنتهت من إنشاء 28 سد، وبحيرة صناعية، استعدادًا لموسم الشتاء وهطول الأمطار ومواجهة السيول، بمدن المحافظة المختلفة، بداية من قرية الزعفرانة شمالا، حتي رأس حدربة جنوبا نهاية المحافظة، حيث تم تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.



كما تم إنشاء 3 سدود وبحيرة صناعية ضخمة وحواجز ترابية بمدينة رأس غارب التي شهدت كارثة سيول في عام 2016 وذلك لحمايتها من أخطار السيول حتى لا تتكرر الكارثة.



وأعلنت مجالس المدن بالبحر الأحمر، تجهيز المعدات المستخدمة في مواجهة أمطار وسيول الشتاء، حيث يتم تمركزها من غارب شمالا حتى رأس حدربة جنوبا، وأن كل الشركات المتعاقدة على أرض المحافظة والتى تمتلك معدات تعمل كتمركزات، فى توقيت سقوط الأمطار والسيول.





في سياق آخر، استعدت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميدمحمد صلاح مدير إدارة مرور البحر الأحمر، لموجة التقلبات الجوية والشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية، وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الأوقات التي تحدث بها تقلبات جوية ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.