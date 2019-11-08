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حوادث

أمطروا بعضهم بالأعيرة النارية.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل مشاجرة الكريمات

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:50 م
صدى البلد
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ندي حمودة - أحمد مهدي
تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الكريمات في مدينة أطفيح، وضبط أطرافها.

تلقي مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بقرية الكريمات، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها.

وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية ان المشاجرة نشبت بين ص ش 37 سنة و س م 29 سنة "طرف أول"، و ع أ 32 سنة و س ص 32 سنة و ح ر 35 سنة "طرف ثان" بسبب تنازعهم جميعا على حيازة قطعة أرض وضع يد.

وتبين من التحريات ان الطرفين اطلقوا على بعضهم الاعيرة النارية مما أدى الى اصابتهم، وتم ضبط الطرفين وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش.
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