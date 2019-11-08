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رياضة

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. تشكيل منتخب مالي أمام مصر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:13 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مصر في افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما باستاد القاهرة.

حراسة المرمي: يوسف كويتا

خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو. 

خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني.

خط الهجوم:، إبراهيما كوني.
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