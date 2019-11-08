أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. تشكيل منتخب مالي أمام مصر

أعلن فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مصر في افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما باستاد القاهرة.
حراسة المرمي: يوسف كويتا
خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو.
خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني.
خط الهجوم:، إبراهيما كوني.
حراسة المرمي: يوسف كويتا
خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو.
خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني.
خط الهجوم:، إبراهيما كوني.