أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. تشكيل منتخب مالي أمام مصر



حراسة المرمي: يوسف كويتا



خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو.



خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني.



خط الهجوم:، إبراهيما كوني.

أعلن فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مصر في افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما باستاد القاهرة.