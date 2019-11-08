AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 نصائح للعناية بالشعر في الشتاء

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:59 م
نصائح للعناية بشعرك
نصائح للعناية بشعرك في الجو البارد
Advertisements
رضوى حسام
مع تغيرات درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء يتأثر شعرك بشكل كبير، فيجب الاهتمام واتباع روتين عناية بالشعر يتناسب مع هذا الجو البارد، قدم موقع "health line" مجموعة نصائح للحفاظ على صحة شعرك في فصل الشتاء وحمايته من أضرار الجو البارد.

- عدم استخدام الماء الساخن

يمكن للماء الساخن أن يؤثر أكثر في فروة الرأس الجافة، والتي تظهر عادة من خلال التقشير أو الحكة، للمساعدة في حل هذه المشكلة يجب استخدام الماء الفاتر أو البارد بدلا من الماء الساخن.

- حمامات الكريم

سيكون من الجيد أيضا استخدام حمام كريم بعد كل شامبو، حيث يساعد على تحسين مظهر الشعر التالف أو المجفف ويزيد من قوة الشعر، ويساعد أيضًا على تقليل الكهرباء الساكنة لشعرك.

- استخدام علاجات أقل للشعر

المعالجة الزائدة لشعرك يسبب الضرر، حيث تعد علاجات الشعر المفرطة، والتجفيف اليومي للتلوين، أو تلوين الشعر المتعدد العمليات، إلى جانب الطقس الشتوي، كارثة مزدوجة لشعرك فتجنبيها.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

انهيار والدة أكرم حسني أثناء تشييع جثمان زوجها.. صور

السعر الرسمي للسيارة الكهربائية E-motion وموعد طرحها بالأسواق

موت الفجأة يخطف صغار النجوم| هيثم أحمد زكي آخرهم

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث

تلويح بالاستقالة.. اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على عقوبات اتحاد السلة

لإطلالة أنيقة.. التنورة البليسية موضة شتاء 2019.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

حلاوة زمان عروسة وحصان .. مراحل تطور شكل هدية المولد النبوي

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث