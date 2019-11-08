3 نصائح للعناية بالشعر في الشتاء

مع تغيرات درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء يتأثر شعرك بشكل كبير، فيجب الاهتمام واتباع روتين عناية بالشعر يتناسب مع هذا الجو البارد، قدم موقع "health line" مجموعة نصائح للحفاظ على صحة شعرك في فصل الشتاء وحمايته من أضرار الجو البارد.



- عدم استخدام الماء الساخن



يمكن للماء الساخن أن يؤثر أكثر في فروة الرأس الجافة، والتي تظهر عادة من خلال التقشير أو الحكة، للمساعدة في حل هذه المشكلة يجب استخدام الماء الفاتر أو البارد بدلا من الماء الساخن.



- حمامات الكريم



سيكون من الجيد أيضا استخدام حمام كريم بعد كل شامبو، حيث يساعد على تحسين مظهر الشعر التالف أو المجفف ويزيد من قوة الشعر، ويساعد أيضًا على تقليل الكهرباء الساكنة لشعرك.



- استخدام علاجات أقل للشعر



المعالجة الزائدة لشعرك يسبب الضرر، حيث تعد علاجات الشعر المفرطة، والتجفيف اليومي للتلوين، أو تلوين الشعر المتعدد العمليات، إلى جانب الطقس الشتوي، كارثة مزدوجة لشعرك فتجنبيها.