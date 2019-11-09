لأظافر أجمل .. 3 عادات يومية احذريها

عناية الفتاة بجمالها يشمل العديد من النواحي من ضمنها الأهتمام بجمال الأظافر، فهي تعطي مظهرا جذابا وأكثر أنوثة، وكشف موقع "health line " عن بعض العادات اليومية التي من شأنها أن تضر بصحة الأظافر.



- التعرض لمواد كيميائية :-



توخي الحذر عند التنظيف، فقد يؤدي التعرض للمواد الكيميائية والمنظفات إلى إضعاف أظافرك ، لذا حافظي على حماية أظافرك أثناء الأعمال المنزلية من خلال ارتداء القفازات.



- التعرض لكثير من الماء :-



تعرض اليدين للماء بشكل مفرط يؤدي لإضعاف الاظافر، فمن الأفضل ارتداء القفازات عند غسل الأواني والصحون.



- الإفراط في استخدام طلاء الأظافر :-



عدم الإفراط في استخدام طلاء الاظافر ومزيله، فمع تكرار استخدامه يضعف أظافرك ويغير لونها إلى الأصفر ويجعلها هشة تتقصف سريعًا.

