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مرأة

لأظافر أجمل .. 3 عادات يومية احذريها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
لأظافر أجمل .. 3
لأظافر أجمل .. 3 عادات يومية أحذريها
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رضوى حسام
عناية الفتاة بجمالها يشمل العديد من النواحي من ضمنها الأهتمام بجمال الأظافر، فهي تعطي مظهرا جذابا وأكثر أنوثة، وكشف موقع "health line " عن بعض العادات اليومية التي من شأنها أن تضر بصحة الأظافر.

- التعرض لمواد كيميائية :-

توخي الحذر عند التنظيف، فقد يؤدي التعرض للمواد الكيميائية والمنظفات إلى إضعاف أظافرك ، لذا حافظي على حماية أظافرك أثناء الأعمال المنزلية من خلال ارتداء القفازات.

- التعرض لكثير من الماء :-

تعرض اليدين للماء بشكل مفرط يؤدي لإضعاف الاظافر، فمن الأفضل ارتداء القفازات عند غسل الأواني والصحون.

- الإفراط في استخدام طلاء الأظافر :-

عدم الإفراط في استخدام طلاء الاظافر ومزيله، فمع تكرار استخدامه يضعف أظافرك ويغير لونها إلى الأصفر ويجعلها هشة تتقصف سريعًا.
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