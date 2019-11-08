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برلمان

بعد تراجع الدولار لأقل من 16.5 جنيه.. طلب إحاطة لإعادة تسعير السلع

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:36 م
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري المالية، الدكتور محمد معيط، والتموين، الدكتور علي المصيلحي، بخصوص فارق السعر بين الأسعار في التموين والأسعار في السوق الحر، وكيفية مواجتها.

قال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن سبب زيادة سعر السلع في المنافذ التموينية، عنها في السوق الحر، يعود إلى سعر الدولار المرتفع في الموازنة، حيث أنه يقدر بـ 17.43 جنيه، فيما يقدر سعره في السوق بـ16.13 جنيه.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن السلع في السوق الحر، مرتبطة بسعر الدولار المتداول في السوق، والذي انخفض بشكل كبير، ما أدى لانخفاضها، بعكس السلع التموينية التي ترتبط بسعر الدولار في الموازنة العامة.

وطالب عمرو الجوهري من الحكومة بإعادة تسعير جميع المنتجات السلع والمنتجات التي تباع على أساس سعر الدولار في الموازنة والمقدر بـ17.43، والتعامل في ظل السعر المتداول له والمقدر بأقل من 16.5 جنيه.
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