العثور على جثة شاب داخل حفرة لـ التنقيب عن الآثار بـ الغردقة

عثر أهالى الفردقة على جثه ل شاب العقد الثالث من عمره فى بالمنطقة الجبلية الخلفية لحى مبارك ٢ تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن البحر الأحمر اخطار بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره فى حالة تعفن داخل مغاره جبلية فى المنطقة الواقعة خلف حى مبارك٢ بالغردقة.



وأكد شههود عيان ان الشاب كان يعمل بمخبز بحى مبارك ٢ وتغيب عنه منذ شهر وبنى عشه فى المنطقة الجبلية وحفر بداخلها حفره كبيرة للبحث عن الآثار ولكنه سقط فيها وتم معرفة وفاته بعد انتشار رائحة الجثة بالمنطقة.