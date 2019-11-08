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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:49 م
محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الاوقاف بالمولد النبوي الشريف
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كتب محمد الغزاوى
شهد مساء اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الإحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بالمسجد العباسى

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف ولفيف من الاجهزة التنفيذية والامنية والدينية بالمحافظة .

وبدات الاحتفالية بايات من الذكر الحكيم للقاري احمد مسعود ابو خطوة وكلمة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من تلك المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، ثم كلمة الازهر الشريف للشيخ محمد المندوة واختتمت بكلمة الشيخ محمد مصطفي

من جانبه قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لابناء المحافظة بمناسبة المولد النبوى الشريف، تلك الذكري العطرة لرسولنا ، موكدا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فى حياتنا اليومية وفى جميع أعمالنا، وضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام .
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
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