نقيب الممثلين يحكي لأول مرة عن موقف إنساني من هيثم أحمد زكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الطب الشرعي اشترط لتسليم جثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أن يأتي شخص من أقاربه للتوقيع على الاستلام، مشيرا إلى أنه تدخل وتواصل مع المحامي العام والذي وافق على تسليمه الجثة.



وأضاف الدكتور أشرف زكي، في تصريحات تليفزيونية، أن الطب الشرعي أكد أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، مشيرا إلى أن النيابة منحتهم إذن الدفن بعد انتفاء وجود شبهة جنائية.



وحكى نقيب المهن التمثيلية، عن موقف إنساني له مع الفنان الراحل، مشيرا إلى أنه في احد الأيام تواصل هيثم أحمد زكي معه والتقى به لسداد اشتراكات متأخرة عليه للنقابة.



وتابع: بعد سداد المبالغ المتأخرة على الفنان الراحل، جاءت مكالمة له من أحد الفنانين أن ظروفه صعبة، ويحتاج لإجراء عملية، فلم يتردد الفنان الراحل، وقال له: "انا مش عايز ادفع اشتراكات النقابة، وياريت المبلغ ده يوصل للزميل لإجراء العملية".





