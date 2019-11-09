AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن فضيحة تجنيس الإخوان في تركيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
نشرت شبكة "أخبار 24" الإماراتية، الجمعة، تفاصيل جديدة عن فضيحة تجنيس قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.

وكشفت مصادر مطلعة للشبكة للإخبارية أن السلطات التركية قامت بعملية تجنيس لعدد من أفراد الإخوان الهاربين في تركيا، وذلك بهدف الهروب من ضغوط الإنتربول الدولي وتحويل تركيا لمقر جديد للتنظيم الدولي.

وقالت المصادر: " لاسيما بعد أن عقد به كل الاجتماعات الرسمية الخاصة بالتنظيم الدولي على مدار الست سنوات الماضية، تمهيدًا لتحقيق مشروع "الخلافة العثمانية الجديدة" الذي يطمح أردوغان لتحقيقه".

وأضافت: "تم الاتفاق بين المخابرات التركية وقيادات الجماعة على اختيار 100 شخصية من عناصر الإخوان والجماعة الإسلامية الهاربين، لمنحهم الجنسية التركية، عل أن تكون البداية بـ50، ثم يتبعها 50 آخرين".

وأشارت المصادر إلى أنه بعد قيام المخابرات التركية، بإجراء سجل من التحريات عن كل شخصية، كإجراء احترازي أو تأميني، متبع من قبل الأجهزة السيادية التركية، اكتشفت أن 22 شخصية من مجموعة الـ50 الأولى يتواصلون بشكل دائم مع أجهزة استخبارات غربية وخارجية.

وأكدت المصادر، أن السلطات التركية، قدمت رسميًا تقريرًا لقيادات التنظيم الإخوان، برفض منح هذه العناصر أية صفة أو جنسية تركية إليهم، لخطورتهم على الأمن العام التركي، وطالبتهم بضرورة مغادرة أراضيها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرض نفسي وجثة في النيل | حكاية شهد طالبة الصيدلة التي هزت الـ فيسبوك

يغيب عن المشاركة.. التشخيص المبدئي لإصابة ناصر ماهر بعد خروجه من مباراة مصر

شعار رولز رويس بـ 10 آلاف دولار.. وهذا ما يحدث لمن يحاول سرقته | شاهد

مشاجرة تتحول إلى مجزرة داخل مطعم بسبب تأخر الطلبات| فيديو

اخبار نادي الزمالك اليوم| حقيقة انضمام أحمد عيد لجهاز الأبيض الفني.. بشرى سارة لجماهير الفريق

مدرب المنتخب الأولمبي يوضح حجم إصابة ناصر ماهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة غامضة عبر فيسبوك تنقذ حياة مذيعة من مرض خطير.. شاهد

امرأة سعيدة الحظ تحصل على سيارة هدية بفضل زملائها.. تفاصيل مؤثرة

18 ساعة يوميا.. مدير مطعم يجبر معاقا ذهنيا على العمل دون أجر