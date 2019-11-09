البعثة نسيته في الفندق.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل عودة منتخب كرة السرعة بدون كأس العالم.. فيديو

كشف عمرو الدردير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، تفاصيل عودة منتخب كرة السرعة، بدون "كأس العالم" بعد التتويج به.



وقال عمرو الدردير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "كنت أتمنى أن يتم تسليط الضوء على فوزنا ببطولة العالم، بدلا من نسيان الكأس، والعودة إلى مصر بدونه».



وتابع عمرو الدردير: «الواقعة حدثت ولن ننكرها، وجاري التحقيق في الأمر، اللاعبون كانوا بيتصورا بالكأس في الفندق ونسوه»، مردفا «بعد العودة إلى المطار البعثة اكتشفت الأمر، واستعدناه خلال 24 ساعة»، مؤكدا أنه سيتم معاقبة المخطئ.