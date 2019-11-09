أول ظهور لـ خواكين فينيكس بعد تحقيق Joker مليار دولار ايرادات..صور

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجم العالمي خواكين فينيكس أثناء تجوله في منطقة بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.





ويعد ذلك أول ظهور لـ خواكين فينيكس بعد تحقيق فيلمه الجديد Joker إيرادات بلغت مليار دولار أمريكي في شهر، حيث ظهر النجم الأمريكي بملابس رياضية وهو يتحدث في الهاتف.





فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



