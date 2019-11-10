برلماني: نحتاج لإنجاز واقعي في تطوير الغزل والنسيج والنصر للسيارات

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إننا سمعنا على مدار أدوار الانعقاد الماضية عن وجود خطط لوزارة قطاع الأعمال لتطوير الغزل والنسيج وتطوير شركة النصر للسيارات، مشيرا إلى أن أداء وزارة قطاع الأعمال العام بطيء جدا.



وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق قدم خلال دور الانعقاد الأول بالبرلمان خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام ، إلا أننا لم نجد أى تنفيذ على أرض الواقع.



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى إنجاز على أرض الواقع لتطوير قطاع الغزل والنسيج وشركة النصر للسيارات ، خاصه وانها تمثل ثروات لاتقدر بثمن ، متمنيا أن يحدث تطور فى أداء قطاع الاعمال بشكل أسرع وفى وقت قياسى توفيرا للمال العام.



واختتم: للأسف نجد أن أداء وزارة قطاع الأعمال العام يعتبر أبطىء بكثير من أداء الرئيس السيسى و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وكانت قد أعلنت وزارة قطاع الأعمال عن بدء تطوير شركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وذلك بالتعاون مع شريك صينى خلال ديسمبر المقبل، وسبق هذا الإعلان زيارات متبادلة واجتماعات لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق منذ يوليو الماضي مع وفد ممثلة لشركات صينية وكورية لمناقشة عروض التطوير "النصر للسيارات" لاختيار الافضل لضمان تطوير منتج يتماشى مع اقتصاديات السوق المصرى وكان العرض الصينى الأنسب وذكرت الوزارة أنه تم التواصل مع شركة رائدة في الصين لتكون شريكا للنصر لإنتاج السيارات الكهربائية، ويستعد خبراؤها للقدوم الى مصر خلال الشهر الجاري لإنهاء إجراءات الدراسة وبدء تأهيل الشركة وخطوط الإنتاج بها.

