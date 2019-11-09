الأول من نوعه.. تشغيل جهاز GEN EXPERT لتشخيص الدرن في القليوبية

أعلن الدكتور حاتم حجاج، مدير مستشفى الصدر ببنها في القليوبية، تشغيل أول جهاز من نوعه لتشخيص مرض الدرن GEN EXPERT الذي جرى توفيره عبر المركز القومي للدرن بوزارة الصحة ليخدم مستشفيات المحافظة.





وأضاف "حجاج"، أن الجهاز هو الوحيد من نوعه على مستوى المحافظة، وجرى توفيره بمساعدة الدكتور وجدي، أمين مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة.





وأشار إلى أن جهاز gen expert يتم به تشخيص مرض الدرن في ساعة و45 دقيقة، حيث يجري استقبال الحالات المرضية المحولة من المستشفيات وعمل الفحوص لها مجانا، وتقديم العلاج لهم على مدار ستة أشهر.





وأكد "حجاج"، تضاعف عدد المترددين إلى الكشف وصرف العلاج بالمستشفى، التي يستقبل ما بين 600 و700 مريض يوميا بالعيادات الخارجية.