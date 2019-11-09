بطل آسيا 2019.. الهلال السعودي واوروا الياباني في محيط الرعب | شاهد

يواجه الهلال السعودي الليلة فريق أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، على استاد جامعة الملك سعود، المعروف بمحيط الرعب في المباراة النهائية التي ستعلن بطل آسيا 2019



ويخوض الهلال السعودي المباراة النهائية أمام منافسه الياباني، تحت قيادة مديره الفني رازفان لوشيسكو؛ والذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جمهوره؛ تيسر له الفوز بلقب بطل القارة، وتؤهله للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في قطر.



وتأتي المواجهة الليلة بين الهلال وأوروا بعد أن استطاع الفريق السعودي الوصول للنهائي، بعدما أقصى فريق السد القطري، وتغلب عليه بمجموع مباراتين ذهابا وإيابا ليفوز بفارق هدف في المباراة التي انتهت نتيجتها 6 أهداف مقابل 5 لصالح بطل السعودية



أما نادي أوراوا الياباني فنجح في المباراة قبل النهائية من اجتياز حاجز جوانزو الصيني، بعد التغلب عليه بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين.



وعن المواجهات السابقة للفريقين فقد تواجها من قبل في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، وتعادلا في المباراة التي اقيمت بينهما على ارض المملكة بهدف لكل فريق، ولكن خسر الهلال في اليابان بهدف دون رد، بقيادة رامون دياز.



وتقام المباراة حاليا بين الفريقين ويمكنكم متابعتها عبر: