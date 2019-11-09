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رياضة

الأهلي يتحفظ على قرارات اتحاد السلة.. ويحتفظ بحقه فى التصعيد والتظلم

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه الذي عقد اليوم السبت بفرع النادي بالشيخ زايد استياءه من قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت الثلاثاء الماضى بمقر النادي بالجزيرة فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر وما شهدته من خروج عن النص والروح الرياضية واحتفظ المجلس بحقه فى الاعتراض والتظلم على القرارات الصادرة، وحفظ حقوق النادي في التصعيد إذا استلزم الأمر.

وقال النادي إنه بصدد استعراض ما شهدته المباراة يدق ناقوس الخطر بشأن السلوك غير القويم والتجاوزات غير المسبوقة داخل الساحة الرياضية والتى تأتي انعكاسًا لعدم الالتزام وكذلك تجاوز بعض المسئولين المتواجدين داخل الساحة الرياضية والتى تؤجج نيران التعصب بين الجماهير ومجلس إدارة الأهلي والنادي هنا إذ لا يقبل المزايدة على تمسكه الدائم على مر العصور بالقيم والمبادئ الأخلاقية دون النظر للنتائج والبطولات التى تترتب على اي قرار أخلاقي يتخذه وليست ببعيده القرارات التى اتخذها فى هذا الشأن خلال الفترات الماضية.

وكان المجلس قد اطلع على جميع الملابسات التى حدثت خلال وبعد المباراة وعلى جميع المواد الفيلمية المسجلة والتى تظهر بما لا يدع مجالًا للشك الطرف المسئول عن التجاوزات وتطور الأحداث التى شهدتها نهاية المباراة.

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