مدير معهد القلب السابق: تلاوة عبد الباسط عبد الصمد أفضل من العقاقير فى علاج بعض الحالات

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، ومدير معهد القلب السابق، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان نبى القلوب، حيث كان يعرف القلوب ويهتم بها.



وأضاف "شعبان" خلال خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" على قناة Ten، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اختار لفظ المضغة فى حديثه الشريف كان ذا دلالة :" أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" كان اختيارا مهما لأن المضغة هى أهم قطعة فى الجسم، مشيرا إلى أن هناك عدة أعضاء فى جسم الإنسان مرتبطة بالقلب لكن تبقى الكلى هى أكثر الاعضاء اتصالا بالقلب.



ولفت الدكتور جمال شعبان، أن الكثيرين يتعاملون باستهانة مع ضغط الدم، رغم أنه أمر خطير للغاية، مشيرا إلى أن الطقوس الدينية والاستماع إلى القرآن من الأشياء التى تريح القلوب، مستشهدا بدراسة حديثة أكدت أن مجموعة مرضى بالاكتئاب يستمعون إلى سورة الرحمن بتلاوة الشيخ عبد الصمد عبد الصمد كانت أفضل من تناول العقاقير.