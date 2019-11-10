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برلمان

مدحت الشريف: هناك استقرار نوعي للبرلمان أدى لانخفاض معدل التضخم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
النائب مدحت الشريف
النائب مدحت الشريف
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عبد الرحمن سرحان
قال مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك أسبابًا واضحة أدت إلى تراجع معدل التضخم، لأدنى مستوى له، خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، من ضمنها، ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما خفض من أسعار السلع المستوردة أو مستلزمات الإنتاج السمتوردة.

وأضاف مدحت الشريف، لـ "صدى البلد"، أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج كان لها دور أيضًا في تراجع معدلات التضخم، لأن الطلب أصبح على الدةوولار منخفض، إضافة إلى تراجع نسبة المبيعات والاستقرار النوعي للاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن هناك حاجة إلى تحرك الحكومة بشكل سريع وعاجل نحو الهيكلة الاقتصادية، التي لها دورها في تقدم الاقتصاد من كافة نواحيه.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن، السبت، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.1 في المئة في أكتوبر من 4.8 في المئة في سبتمبر.
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