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مرأة

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
نشرت الفنانة ريا أبي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، خلال تواجدها في لندن، وظهرت بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما عبر عنه جميع متابعيها.

وعلقت ريا ابي راشد ببعض الكلمات على صورتها، وقالت: لا يوجد خطا ان تكون مجرد سائحا في مدينتك، أنا الآن موجودة في لندن في هذه الفترة من السنة.

وارتدت ريا ابي راشد بدلة من القطيفة باللون الذهبي اللامع، وبنطال واسع على جاكت من نفس اللون والشكل، وتحته بادي باللون الأسود مع بعض الخطوط باللون الذهبي القاتم، وذلك من تصميم مصممة الأزياء مي ويليامز.

وقامت خبيرة التجميل إلينت سوماك بوضع بعض اللمسات البسيطة لتبرز من جمال ملامح ريا ابي راشد، باختيار الاي لاينر الأسود، مع بعض الآي شادو باللون الذهبي والبني، واختارت اللون البيج كأحمر شفاه.

وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الإكسسورات، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وبوت باللون الأسود، والمطعم بالورود البسيطة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
ريا ابي راشد ريا ابي راشد
ريا ابي راشد ريا ابي راشد
ريا ابي راشد ريا ابي راشد
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