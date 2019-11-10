لأول مرة.. عماد السيد يكشف سبب رحيله عن الزمالك والمفاجأة جنش

كشف عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي عن سبب رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية قائلا :" اتخذت قرار رحيلي عن الزمالك بعد إصابة جنش مع منتخب مصر".



وأضاف خلال لقائه بفضائية " أون سبورت"، أن جميع المسئولين بنادي الزمالك يرغبون في تواجده داخل صفوف القلعة البيضاء وتوفير الإمكانيات اللازمة له.



وتابع: "كان لازم انتقل لنادي تاني خصوصا بعد انتقال ابو جبل وعواد بمبالغ كبيرة للغاية"، مؤكدا ان الحديث عن التعاقد مع محمد عواد وأبو جبل عقب إصابة جنش كان من أحد الأسباب الرئيسية في اتخاذ قرار الرحيل عن النادي .

