دنيا سمير غانم لـ أشرف زكى: فخورة بيك

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، صورة للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية .





وعلقت على الصورة قائلة : "د/ أشرف زكي أنا بشكر حضرتك جدا، مش بس عشان موقفك مع أخونا هيثم أحمد زكي الله يرحمه لكن عشان مواقف إنسانية كتير جدا كلنا شفناها من حضرتك علي مدار سنين طويلة هي حقيقي طالعة من قلبك مش بس عشان منصبك كنقيب مبيفرقش بين فنان كبير او صغير" .





وإضافت : " أنا حبيت أكتب البوست ده عشان أشكرك علي مجهودك و إخلاصك وأنا حقيقي فخورة بحضرتك و متأكدة إن ده نفس إحساس كل زملائي شكرا جدا " .

