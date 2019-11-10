AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمر ملكي من العاهل المغربي بمناسبة المولد النبوي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:22 ص
العاهل المغربي الملك
العاهل المغربي الملك محمد السادس
Advertisements
حسام رضوان
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا ملكيا بالعفو عن 300 شخص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، محكوم عليهم من قبل محاكم المملكة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبحسب "هسبريس"، قالت مصادر مطلعة إن المستفيدين من العفو الملكي والموجودين في حالة اعتقال عددهم 109 سجناء، وقد استفادوا كلهم من تخفيض عقوبة الحبس أو السجن.

وأضافت المصادر أن المستفيدين الموجودين في حالة سراح، والبالغ عددهم 191 شخصا، فقد استفاد 36 من العفو عنهم من عقوبة الحبس أو ما تبقى منها.

وتابعت أن قرار العفو شمل أيضا العفو من الحبس مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، وكذلك العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 142 شخصا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسوان تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف.. مسيرات روحانية بمختلف المدن والقرى.. والمحافظ يشهد احتفالية الاوقاف.. صور

ترشيحاتنا

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد

بعد وفاة الطالبة شهد.. طبيب نفسي: الوسواس القهري يدفع للانتحار.. فيديو

بـ 3 جنيهات فقط.. طريقة عمل واقي الشمس في المنزل بمكونات طبيعية

صفحة جديدة.. تركي آل الشيخ يتصالح مع المسيئين له بهذه الطريقة

توك توك كهربائي بـ شوارع القاهرة قريبا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

مشكلة في الأحبال الصوتية تمنع مايلي سايرس من الغناء

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب