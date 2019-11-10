حارس مرمى الزمالك السابق: عماد السيد اتظلم

قال عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري، لم يحصل على فرصته مع القلعة البيضاء.



وأضاف السيد، في تصريحات تلفزيونية: "عماد السيد، من الحراس المتميزين، ولم يحصل على فرصته مع القلعة البيضاء، وتعرض لظلم كتير داخل النادي الأبيض".



وتابع: "كنت أتمنى أن يستمر عماد السيد مع الزمالك، فهو يستحق أن يكون الحارس الأول للقلعة البيضاء".