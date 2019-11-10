AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حارس مرمى الزمالك السابق: عماد السيد اتظلم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
قال عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري، لم يحصل على فرصته مع القلعة البيضاء.

وأضاف السيد، في تصريحات تلفزيونية: "عماد السيد، من الحراس المتميزين، ولم يحصل على فرصته مع القلعة البيضاء، وتعرض لظلم كتير داخل النادي الأبيض".

وتابع: "كنت أتمنى أن يستمر عماد السيد مع الزمالك، فهو يستحق أن يكون الحارس الأول للقلعة البيضاء".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. عماد السيد يكشف سبب رحيله عن الزمالك والمفاجأة جنش

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. قرار جديد من الأهلي حول مشروع الاستاد.. الزمالك يوقف التعامل مع سموحة ودجلة.. كهربا في مصر

الأهلي يعتمد تسوية مستحقات كوليبالي ويجدد تعاقد 17 لاعبا | تفاصيل

انفجار خزان غاز مركزي في السعودية..وسقوط إصابات من النساء والأطفال..فيديو

بتكليف من الخطيب.. قرار جديد من الأهلي في مشروع استاد القلعة الحمراء

الجدة والحفيد.. عاتبته على السهر خارج المنزل فأنهى حياتها بـ المنوفية

التقرير الطبي لحالة ناصر ماهر يصدم المنتخب الأوليمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

مشكلة في الأحبال الصوتية تمنع مايلي سايرس من الغناء

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب