علي جمعة: الاحتفال بالمولد النبوي وليلة القدر يتفقان فى هذا الأمر

عن تحريم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء: حلال ومن أعظم القربات.. والبحوث الإسلامية تحدد طريقته الصحيحة.. وعلي جمعة: سنظل نحتفل به حبا في رسول الله إلى انتهاء الحياة