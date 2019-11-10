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الشهاوي: حضور الرئيس السيسي كشف الهيئة لطلاب الحربية والشرطة رسالة واضحة ضد الفساد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:12 ص
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب محمد الشهاوي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه كشف الهيئة للطلاب الجدد بالكليات الحربية والشرطة رسالة واضحة ضد الفساد، وتأكيدا على اختيار أفضل العناصر التي تريد الحصول على شرف الانضمام الكليات العسكرية والشرطة.

وأضاف محمد الشهاوي، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الكليات الحربية والشرطة هما جناح الأمن للدولة والحفاظ على الأمن القومي، موضحا أن طلاب الجدد مروا باختبارات متعددة منها الطبية والنفسية والبدنية والمعرفة.

وأشار مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن جهاز القيادة العامة للقوات المسلحة والشرطة يضع اختيار وتدريب الفرد المقاتل على رأس منظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي، خاصة أن الجميع يعلم مدى التحديات التي نواجهها.

وشدد على أنه يتم اختيار العناصر المشرفة المستعدة للتضحية التي تدافع عن الوطن، مؤكدا أن هناك إشادات واحتراما من الجميع، خاصة أن مصر من أكبر 7 دول في قوات حفظ السلام.



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