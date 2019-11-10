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ثقافة

اتحاد الجامعات العربية: ندعم التصدي لمحاولات النيل من تراثنا العربي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:30 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
قال د.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ووزير التعليم العالي الأسبق، إن اتحاد الأثريين العرب صرح علمي عربي متميز، وجامعة الدول العربية ترعى الأنشطة العلمية والتراثية بقوة ومنها نشاط اتحاد الأثريين العرب.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الاتحاد الدولى الـ22، المنعقد حاليًا برئاسة الدكتور على رضوان رئيس الاتحاد بمقره بالشيخ زايد، تحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية ومنظمتى الإيسسكو والإلكسو.

وتابع: اتحاد الأثريين العرب يبذل جهودًا كبيرة لحماية التراث العربي، وذلك من منطلق أهمية المنطقة العربية عبر تاريخها، وندعم جهوده في التصدي للمحاولات التي تنال من تراثنا العربي والقدس أبرز الأمثلة على ذلك.

وأضاف: اتحاد الجامعات يؤكد دعمه لاتحاد الأثريين العرب في جهوده لحماية الآثار العربية، وكل ما يبذله من جهود لحماية وصيانة التراث العربي.
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